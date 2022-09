Wielsbeke huldigt nieuwe Sportcentrum Hernieuwenburg officieel in

Het nieuwe Sportcentrum Hernieuwenburg huisvest een zwembad, een sportzaal, een interactieve sportspeelmuur, een multifunctionele wall, een cafetaria en de burelen van de dienst vrije tijd van de gemeente Wielsbeke.

Schoolzwemmen

Het zwembad van 16,66 bij 10 m en met beweegbare bodem zal vooral worden gebruikt voor schoolzwemmen en zwemlessen, maar is op vaste tijdstippen ook toegankelijk voor het publiek. Inwoners van Wielsbeke, Dentergem en Oostrozebeke kunnen vanaf 12 september tegen inwonerstarief gebruik maken van het zwembad voor aquagym, seniorenzwemmen, gezinszwemmen of baantjeszwemmen. G-sporters kunnen op woensdag in het zwembad terecht, en op zaterdagnamiddagen kan het zwembad afgehuurd worden voor feestjes.

Tal van sportclubs vinden nieuwe thuis

De sporthal biedt onderdak aan diverse Wielsbeekse verenigingen waaronder Tafeltennisclub TTC Wielsbeke-Leieland, basketvereniging Bobcat Wielsbeke, volleybalverenigingen Ooidavo en damesvolleybal DVH, tennisclub TC Hernieuwenburg en verschillende minivoetbalclubs. Ook kan de sporthal volledig of gedeeltelijk afgehuurd worden voor o.a. badminton (12 terreinen), minivoetbal (2), volleybal (4), basketbal (2) of tennis (2 terreinen).

De cafetaria op de bovenverdieping is dagelijks geopend. Iedereen – ook wie minder sportief is – kan er terecht voor een drankje of versnapering, binnen of op het terras. Het nieuwe sportcentrum biedt ook plaats aan de gemeentelijke dienst vrije tijd, met bureauruimtes voor de sportdienst en het secretariaat.