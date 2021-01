Wielsbeke: corona-uitbraak in assistentieflats

Bij de rusthuisbewoners zijn 3 bijkomende besmettingen met milde symptomen vastgesteld, wat het totaal op 5 van 71 brengt. Ook vijf personeelsleden en één vrijwilliger, op een totaal van negentig personen, hebben het coronavirus te pakken. Zij blijven voorlopig in quarantaine tot ze een tweede negatieve test kunnen voorleggen.

Gisteren werden alle bewoners en ook het personeel van Ter Lembeek getest, nadat eerder twee bewoners die op dezelfde kamer verblijven besmet waren met het coronavirus. Op 9 januari krijgen nochtans alle bewoners al een eerste prikje kregen met het Pfizervaccin.

Na de inenting is het een tiental dagen wachten op de aanmaak van antistoffen, en er is drie tot zes weken later nog een een tweede spuit nodig voor een volledige bescherming tegen het virus.

Ruim kwart bewoners assistentiewoningen besmet

Het virus waart wel rond in de assistentiewoningen die palen aan het rusthuis. 6 van de 27 bewoners testten positief, dat is ruim een kwart. In die woningen iss nog geen vaccin toegediend, wat de hogere besmettingsgraad kan verklaren.

Normaal krijgen de rusthuisbewoners van Ter Lembeek begin februari hun tweede vaccinprik. Burgemeester Jan Steven van Wielsbeke polst morgen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid of deze sessie kan plaatsvinden. In de meeste rusthuizen waar corona is uitgebroken staan de inentingen on hold.