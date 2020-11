In Wielsbeke blijft Sint niet in z'n kot

De gemeente Wielsbeke kondigde deze ochtend aan dat Sinterklaas op zaterdag 5 december door de straten zal trekken. Hoogst opmerkelijk, aangezien de Sint door de coronacrisis in vele plaatsen gewoon in z'n kot blijft.

Op zaterdag 5 december zal de goedheiligman uit Spanje rondtrekken door de straten van Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve en Ooigem. Zo zullen de jongste inwoners van Wielsbeke de Sint als een van de weinigen in het echt in hun gemeente gezien hebben. Door de coronapandemie blijft de Sint namelijk in veel steden en gemeenten dit jaar in zijn kot. De gemeente kondigt wel aan dat Sinterklaas en zijn roetpieten niet al te dicht tot bij de kinderen zullen kunnen komen. Voor zij die niet langs het parcours wonen, voorziet Wielsbeke een livestream.