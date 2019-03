Wielsbeeks bedrijf opent Smurfenpark in China

Het bedrijf KCC Entertainment uit Wielsbeke heeft een themapark rond De Smurfen in China ontworpen. Het opent komende herfst.

Het park is een samenwerking tussen de uitbater en het bedrijf dat de rechten van De Smurfen bezit, waar ook de dochter van bedenker Peyo deel van uitmaakt. KCC uit Wielsbeke kreeg de opdracht om de sfeer uit de tekenfilms te verwerken tot een themapark in Shanghai.

Opgedeeld in zones

Het Smurfen Themapark zal binnen en buiten zijn, over 10.000 vierkante meter. Het park is opgedeeld in zones, onder meer het Bos van de Smurfen, het kasteel van Gargamel en het Smurfendorp zelf. Er zullen ook seizoensgebonden events zijn.

KCC heeft al ervaring met grote indoor themaparken, ook en vooral in Azië. Zo openen er dit jaar nog twee andere pretparken de deuren in China.

