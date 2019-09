Bij Education First vindt Keukeleire ook Alberto Bettiol, de winnaar van de jongste Ronde van Vlaanderen. De Bruggeling moet in het team vooral een belangrijke schakel worden voor de klassiekers in het voorjaar. Het terrein waar hij zich ook het beste voelt. Keukeleire won in 2017 en 2018 het eindklassement in de Ronde van België.

Very excited to join @Ride_Argyle next year. https://t.co/HCQQ0LNsHL — Jens Keukeleire (@jenskeukeleire) 23 september 2019