Flanders 2021 organiseerde naast het WK tijdrijden zelf, ook nog een rit voor wielertoeristen die volledig in het teken stond van het WK tijdrijden.

Na de officiële openingsceremonie van het WK kregen wielertoeristen de kans om zelf het parcours eens te verkennen. Flanders 2021 wil met dit intiatief mensen opnieuw goesting laten krijgen om te fietsen.

Een duizenstal moedige fietsliefhebbers schreven zich in en stonden om 13u00 aan de start in Duinbergen. Deelnemers konden kiezen tussen een parcours van 35 of 65 kilomter.

LEES OOK: