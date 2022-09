Wielericoon Yvonne Reynders (85) vereeuwigd in Roeselare

In Roeselare is de muurschildering van voormalig renster Yvonne Reynders klaar bij museum KOERS. Aanleiding is het WK Wielrennen in Australië. Reynders werd maar liefst 4 (!) maal wereldkampioene op de weg.

Ze bouwde haar carrière uit in een tijd waarin het vrouwenwielrennen nog in de kinderschoenen stond. De Antwerpse wordt nu, enkele dagen voor het WK wielrennen 2022, gehuldigd met een muurschilderij op de tuinmuur van KOERS. Museum van de Wielersport.

Pionier

"Reynders is zonder meer een van dé pioniers van het Belgische en internationale vrouwenwielrennen", zegt het museum KOERS.

"Eén jaar nadat het eerste officiële WK voor vrouwen werd georganiseerd (1958), was Yvonne Reynders al aan het feest: anno 1959 wordt ze als eerste Belgische ooit wereldkampioene.

In het daaropvolgende decennium wordt ze nog drie keer wereldkampioene op de weg (1961, 1963, 1966) én pakt ze ook nog eens drie keer goud op de piste (1961, 1964, 1965)."

Tour de France Femmes

"In het jaar dat de Tour de France Femmes eindelijk opnieuw op de kalender stond, vond stad Roeselare het niet meer dan gepast om de eerste generatie wielervrouwen lof toe te zwaaien", zegt de woordvoerder van KOERS.

"Dat Reynders als allereerste Belgische wordt gehuldigd, is niet toevallig."

"Niet alleen is zij een absolute pionier met een palmares om u tegen te zeggen, ze werd deze zomer ook 85", zegt schepen José Debels.

"Daarenboven werd vorige maand de eerste editie van de GP Yvonne Reynders verreden. Deze muurschildering past in het rijtje eerbetonen naar aanleiding van haar verjaardag en haar carrière. Als meisjes vandaag voor de koersfiets kiezen bij het zien wielerheldinnen als Annemiek van Vleuten in de Tour of Lotte Kopecky in de Ronde of de Strade Bianche, dan is dat mee de verdienste van Yvonne die de weg voor hen vrijmaakte."

Koppenmuur: ook muurschildering van Freddy Maertens

Yvonne Reynders is het tweede wielericoon met een portret in de museumtuin. Dit voorjaar kreeg tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens de primeur ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.

Ook dit keer tekende Julie ‘Jools’ Vercruysse voor het portret. Net als bij Freddy baseerde de kunstenares zich op een foto uit de collectie van KOERS die Yvonne nota bene zelf uitkoos.

"Met deze portretten van Belgische wereldkampioenen wielrennen creëren we een kleurrijke muur vol karakterkoppen. Geraardsbergen heeft zijn Muur, Melden zijn Koppenberg. En in Roeselare maken we verder werk van een Koppenmuur", zegt burgemeester Kris Declercq.

De onthulling van het portret werd niet alleen bijgewoond door enkele intimi van Yvonne, maar ook door Patrick Schollaert, voorzitter van de Royal Antwerp Bicycle Club waar Yvonne tijdens haar carrière was bij aangesloten, en door de wielergekke cafébaas Jo Helsen, één van de drijvende krachten achter de GP Yvonne Reynders.

Volgende in de rij: Benoni Beheyt

Tot slot werd ook prijsgegeven wie het gezicht van de derde muurschildering wordt. “Dat wordt Benoni Beheyt,” weet schepen Debels, “volgend jaar is het immers 60 jaar geleden dat de in Roeselare wonende Beheyt het WK in Ronse won.”