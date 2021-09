Wielerclub De Kletse Kieten pakt uit met WK supporterslied (en bijhorende videoclip!)

Hiermee willen ze Wout van Aert en Remco Evenepoel een laatste zetje geven om voor het goud te gaan tijdens het WK tijdrijden in Knokke-Heist en Brugge.

“Met het supporterslied willen we met onze club op een positieve manier het WK wielrennen in de kijker zetten en de Belgische ploeg steunen. Het is uniek dat de 100ste verjaardag van een WK tijdrijden in onze gemeente plaatsvindt. Bovendien zit er in de Belgische ploeg met Evenepoel en van Aert zoveel talent dat we mogen dromen van een medaille. Dit mogen we dus absoluut niet geruisloos laten voorbijgaan”, weet voorzitter Michiel Declerck.

In het supporterslied komt een stukje ‘couleur locale’ aan bod en verwijzen de Kieten naar het unieke parcours en de rijke (amateur)wielrennerscultuur in Knokke-Heist.

De Kletse Kieten zelf zijn de jongste wielerclub van Knokke-Heist maar in een paar jaar tijd zijn ze enorm gegroeid. Met meer dan 100 leden bewijzen ze dat Knokke-Heist zijn titel van sportieve gemeente alle eer aandoet.