Wie zag Isabelle Dinneweth (41)?

Tussen zondag 20 maart 22.30 uur en maandag 21 maart 06.00 uur heeft Isabelle Dinneweth haar woning in de Zwartegevelstraat in Tielt verlaten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw van 41.

Isabelle is 1m60 à 1m65 lang en normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en lichtbruin haar tot op de schouders. Ze droeg op het ogenblik van haar verdwijning een zwarte trui (zoals op de foto), een zwarte broek en grijsbeige sportieve schoenen.

Isabelle Dinneweth heeft medische zorgen nodig. Heeft u haar gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. En u kan het bericht nalezen op www.politie.be.