Politie en parket vragen uw aandacht voor dit opsporingsbericht. Afgelopen donderdag 6 januari is Inge Hanseeuw, 36 jaar, laatst gezien in Torhout. Sindsdien is ze spoorloos.

Inge Hanseeuw is 1 meter 58 en normaal gebouwd. Ze heeft bruin haar en draagt een bril. Donderdag droeg ze en halflange zalmroze jas, een donkere broek, zwarte sneakers met witte zool en een muts. Ze heeft een rugzak bij. Ze neemt vaak de trein.

Hebt u Inge Hanseeuw gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de speurders via mail of het gratis nummer 0800/30 30 0. Aan Inge zelf vragen de speurders om iets van zich te laten horen, om haar familie gerust te stellen.