Wie zag Hilde Verhulst?

Op zondag 1 mei rond 9u00 uur verdween Hilde Verhulst. De vrouw van 57 is voor het laatste gezien in de Kalbergstraat in Oostrozebeke. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Hilde is 1m70 lang en normaal gebouwd. Ze heeft bruin haar. Toen ze verdween, droeg ze een jeansbroek en een T-shirt.

Heeft u Hilde Vehulst gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800/30 30 0. En u kan het bericht nalezen op www.politie.be.