Wie zag Bashe Abdi uit Kortrijk?

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Bashe Hussein Abdi (43). Hij is laatst gezien bij hem thuis in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Bashe is tussen de 1m70 en 1m80 lang en mager gebouwd. Hij heeft een zwarte huidskleur en zwart kort haar. Hij is kalend aan het voorhoofd en hij is verminkt aan zijn linkeroog. Het is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Hij spreekt geen Nederlands en hij kan verward overkomen.

Hebt U Bashe Hussein Abdi gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. Het kan ook via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.