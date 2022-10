Wie weet waar An Van Hoeyveld is?

Op zondag 16 oktober verliet de 33-jarige An Van Hoeyveld rond 18u30 de instelling “Hubbie” in de Bronstraat in Sint-Gillis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mogelijk verblijft zij aan onze kust.

An is 1m65 lang en struis gebouwd. Zij heeft bruine ogen en bruin/rood haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauw kleedje met motief, een lichtpaarse gilet en baskets met pareltjes. Deze persoon heeft medische zorgen nodig.

Hebt u An Van Hoeyveld gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of met Child Focus op het nummer 116 000.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be