Wie vond deze ring? U mag op reis naar Parijs!

Angelique Lefebvre werd in januari 2017 in Parijs ten huwelijk gevraagd. Maar ze verloor het kleinood en is nu bereid om de vinder te trakteren op een weekendje Parijs. “De emotionele waarde is groot,” zegt ze.

Ze verloor de ring een dik jaar geleden, ze vermoedt in de buurt van de vestiging van Vlaamse werkgeversorganisatie Voka in Kortrijk of tijdens een bedrijfsbezoek in Zedelgem.

Na een dag is het opsporingsbericht van Angelique op Facebook al meer dan tweehonderd keer gedeeld. Hopelijk leest de vinder het, en dan krijgt hij of zij toch een mooie beloning.