Wie volgt Wim Lybaert op als West-Vlaams Ambassadeur? Stem hier op jouw favoriet!

Wie volgt Wim Lybaert op als West-Vlaamse Ambassadeur? In samenwerking met Radio 2, Krant van West-Vlaanderen en de provincie verkiezen we voor de tweede keer deze West-Vlaamse vaandeldrager.

Iemand die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette en tegelijkertijd West-Vlaanderen ademt en uitdraagt.De bekendmaking van de nieuwe West-Vlaamse ambassadeur vindt plaats tijdens een feestelijk gala op 27 november in Brugge. Maar eerst is het aan jou om te stemmen. Hieronder de vijftien genomineerden.

Gentenaar Jan Matthys, alias de Homo Turisticus, ziet het helemaal zitten en heeft al een knap kostuum aangeschaft. Maar een West-Vlaams Ambassadeur, dat kan toch geen Oost-Vlaming zijn. Sorry, Jan.

Een rasechte Gentenaar als West-Vlaams Ambassadeur? Nee toch?! © kw

En dus iemand die wij met gepaste trots voorop kunnen sturen als de ideale vertegenwoordiger van onze mooie provincie. Want wie wij zoeken, is iemand die westvlaandert, met hart en ziel. Iemand die preus is op zijn afkomst. Iemand die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt, hier bij ons, maar ook daarbuiten.

Een straffe m/v dus, die uitblinkt in zijn veld en die we met plezier verkiezen tot vaandeldrager van onze bijzondere provincie. Iemand van wie anderen zonder problemen aannemen: 'Dat is een échte West-Vlaming...'

Zie hieronder de vijftien genomineerden in alfabetische volgorde. Stem op jouw favoriet op www.westvlaamsambassadeur.be

Brihang

Rapper Brihang (26) ruilde dit jaar Knokke voor Schaarbeek. Van daaruit blijft Boudy Verleye zijn West-Vlaanderen op de kaart zetten. Drie jaar na zijn debuutalbum 'Zolangmogelijk' brengt hij 'Casco' uit. Opnieuw een plaat boordevol oprechte, zelfrelativerende West-Vlaamse rap. De single 'Steentje in me schoen' wordt op alle radiozenders grijsgedraaid.





Maaike Cafmeyer

Actrice Maaike Cafmeyer (46) veroverde de harten van Vlaanderen als agente Chantal in Eigen Kweek. Dit voorjaar schitterde de Torhoutse in de derde reeks van de serie. In de nieuwe fictieserie De Twaalf die dit najaar start, speelt ze een van moord verdachte moeder. De reeks won de prijs voor 'Beste scenario' op het filmfestival van Cannes.

© Corbis via Getty Images



Hannes Coudenys

Hannes Coudenys (36 ) uit Kortrijk is vlogger en 'digitale creative'. Zijn blog Ugly Belgian Houses veroorzaakte al flink wat controverse. Nu trekt Hannes Coudenys voor Iedereen Beroemd elke week naar een van zijn lelijke huizen om sorry te zeggen. Ondertussen loopt in Tour&Taxis zijn pop-uptentoonstelling The Smile Safari, 's lands eerste Instagrammuseum.





Jens Dendoncker

Jens Dendoncker (29) won drie jaar geleden Humo's Comedy Cup, een blitzstart voor zijn televisiecarrière. In 2017 leerde Vlaanderen de Kortrijkzaan kennen in het verborgen camera-programma Hoe zal ik het zeggen? Vandaag vervangt hij Niels Destadsbader in de jury van Belgium's Got Talent. Jens is ook het gezicht van Rode Neuzen Dag.

© Belgium's Got Talent



Niels Destadsbader

Voor Niels Destadsbader (31) was 2019 het zoveelste 'boerejaar': het ereburgerschap van 'zijn' Deerlijk, MIA's in vijf categorieën en zijn derde Radio 2 Zomerhit. Niels mocht ook het Gala van De Gouden Schoen presenteren en hij klinkt binnenkort in de nieuwe begingeneriek van de VTM-soap Familie. Eind dit jaar zien we hem in de vierde Kampioenenfilm.

© BELGA



Sebastien Dewaele

Na de doorbraak als 'Steventje' in Eigen Kweek rijgt Sebastien Dewaele (41) de interessante rollen aan elkaar. In januari startte seizoen drie van de reeks, ondertussen was hij ook te zien in reeks twee van Gent West en in Grenslanders. Maar in Oostende blijft hij 'Alain' van Preuteleute. Met hun show Nog ene kè kocht het duo in een mum van tijd het Kursaal uit.





Emma Meesseman

Basketster Emma Meesseman (26) won met Jekaterinenburg in Rusland de beker en de titel. Haar strafste stunt zette ze neer in Amerika: met de Washington Mystics won ze de finale van de WNBA. Zelfs LeBron James tweette over haar. Niet evident : zo'n NBA-ster imponeren. Loodst ze nu de nationale basketploeg, de Belgian Cats, naar de Olympische spelen?

© NBAE via Getty Images



Patrick Lefevere

Patrick Lefevere (64) won als beroepsrenner Gullegem Koerse, Kuurne-Brussel-Kuurne en een Vueltarit. Maar de Roeselarenaar maakte echt carrière als ploegleider en teammanager van onder meer Tom Boonen en Johan Museeuw. Zijn team Deceuninck-Quickstep sluit voor de achtste keer op rij de internationale zegestand af op nummer één.

© Getty Images



De paters van Westvleteren

De paters van Westvleteren begonnen als echte ondernemers bier te brouwen in 1831. Hun trappist Westvleteren werd legendarisch, toen hij van Ratebeer in 2005 de titel 'beste bier ter wereld' kreeg. Vijftig journalisten van over de hele wereld waren er bij, toen abt Manu Van Hecke dit jaar een gloednieuwe website lanceerde om het bier te bestellen.





Delfine Persoon

Delfine Persoon (34) kreeg dit jaar wellicht de hardste klap te verwerken in haar carrière. De politie-inspecteur uit Gits verloor haar wereldtitel boksen bij de lichtgewichten aan de Ierse Katie Taylor. 'Schandalig' en 'onterecht' klonk het in de bokswereld. Toch knokt Delfine terug. Haar nieuwe ambitie: nummer 1 worden bij de supervedergewichten.





Dominique Persoone

Chocolatier Dominique Persoone (51) verwierf internationale bekendheid met zijn chocoladecreaties. In 2019 zette hij zijn schouders onder verschillende goede doelen. Hij begon een werkgelegenheidsproject in Congo waar hij een chocoladefabriek bouwt in het Virunga-park. Daarnaast zamelde hij geld in voor het dierenasiel in zijn cacaoplantage in Mexico.

© Corbis via Getty Images



Conny Vandendriessche

Conny Vandendriessche (55) kreeg de Vlerick Award 2019. De jury roemde haar 'als rolmodel voor vrouwelijk ondernemerschap'. De Oostduinkerkse is medeoprichtster van uitzendkantoor Accent. Nu leidt ze Stella P, dat bedrijven helpt externe bestuurders te vinden. Met het fonds We Are Jane geeft ze vrouwelijke ondernemers een duwtje in de rug.





Karl Vannieuwkerke

Karl Vannieuwkerke (48) is een vaste waarde op de VRT-sportredactie. Zijn Tour de France-talkshow Vive le Vélo ging voor het eerst over het miljoen kijkers na de ritzege van Wout Van Aert. Vannieuwkerke laat geen mogelijkheid onbenut om zijn West-Vlaanderen in de kijker te zetten. Ook is hij een vurige promotor van het damesvoetbal.

© BELGA



Sofie Vanrafelghem

Als eerste vrouwelijke biersommelier veroverde Sofie Vanrafelghem (37) de bierwereld. Met haar bedrijf Sofie's World helpt ze restaurants bij het samenstellen van de bierkaart en geeft ze advies. Verder is de Koolkerkse bierjournaliste en docente Algemene Bierkennis. In 2019 werkte ze als eerste biersommelier mee aan de organisatie van het World Chefs Congres.





Rik Verheye

Acteur Rik Verheye (33) brak door in de reeks Callboys op Vier. Als escort Jay Vleugels én zijn broer Jeremy Vleugels vertolkt de Knokkenaar de twee populairste callboys. Terwijl de serie op televisie zijn ontknoping kende, zetelt hij in de jury van De Slimste Mens ter Wereld. Ondertussen schrijft hij mee aan een nieuwe serie die zich in West-Vlaanderen afspeelt.

© BELGAIMAGE

Stemmen op jouw favoriet doe je dus via www.westvlaamsambassadeur.be.

Naast jullie top-5 duidt onze vakjury op 15 november nog vijf kandidaten aan.

Uit die tien finalisten kiest de jury uiteindelijk de tweede West-Vlaamse ambassadeur.