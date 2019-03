Wie volgt Groenewegen op in Kuurne?

De start van deze Kuurne-Brussel-Kuurne wordt traditioneel gegeven in de schaduw van de hippodroom in Kuurne. Van daaruit trekken de renners naar de Volkegemberg, de nieuwe helling en meteen ook de eerste van de dag, die zich situeert na 33 kilometer koers. Daarna wacht de Eikenmolen. Na zowat 65 kilometer wedstrijd komt men terug op het oude vertrouwde parcours. De Oude Kwaremont, iets over halfkoers, zal opnieuw een cruciale rol spelen in de verdere uitdunning van het peloton. Na de Nokereberg, de laatste van twaalf hellingen, gaat het in een rechte lijn naar Kuurne waar na 170 kilometer nog eens twee plaatselijke ronden van iets meer dan 15, vlakke, kilometers wachten.

Vorig jaar net niet voor Julien Vermote

Vorig jaar werd de wedstrijd in Kuurne beslist in een sprint met een uitgedund peloton. In volle finale waren Julien Vermote en Loic Vliegen nog in de aanval getrokken, maar zij werden in de laatste rechte lijn door het peloton gegrepen. In de daaropvolgende groepssprint was de Nederlander Dylan Groenewegen de sterkste voor de Fransman Arnaud Démare en de Italiaan Sonny Colbrelli. De laatste Belgische zege dateert van 2016 toen Jasper Stuyven iedereen te snel af was. Feit is dat nog niemand er ooit in slaagde zowel de Omloop als Kuurne te winnen. Wellicht zullen de sprintersploegen er alles aan doen om opnieuw af te stevenen op een groepssprint op de Brugsesteenweg. Favorieten zijn rappe mannen als Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Fabio Jakobsen, Arnaud Démare, André Greipel en Nacer Bouhanni.