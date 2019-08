Wie stichtte al zes keer brand in duinen De Panne?

De politie van de zone Westkust is op zoek naar de daders van al zeker zes brandstichtingen in de duinen.

De voorbije week is er zes keer brand gesticht op het Artiestenpad en in het Calmeynbos, tussen Oosthoek en Duinhoek in De Panne. Telkens brandden kleine stukken vegetatie af.

De politie vraagt dat wie iets verdachts ziet of gezien heeft, dat meteen aan haar meldt.

(De foto is een archieffoto)