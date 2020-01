Wie saboteert snelheidsmeters in Kortemark?

Wie dwarsboomt de snelheidsmeters in Kortemark? De gemeente is het in elk geval beu. ‘Iemand heeft het blijkbaar op onze toestellen gemunt,’ klinkt het.

De snelheidsmeters waarschuwen bestuurders dat ze de snelheidslimiet overschrijden. Zo’n meter staat telkens een paar weken in dezelfde straat, en verhuist dan naar een andere plek. Maar de voorbije weken heeft iemand het toestel geregeld uitgezet.

Toen dat niet meer lukte door extra vergrendeling is de meter zelfs omver geduwd, en nu ook stuk. Het toestel is nochtans met stenen verzwaard om niet om te waaien. In de Sneppestraat is een meter keer op keer omgedraaid. Een ambtenaar van de gemeente is het toestel telkens terug gaan zetten.

Juiste conclusies te moeilijk

“Het is moeilijk om zo aan de juiste cijfers te raken over het verkeer,” zegt de gemeente. “Dat is nochtans nodig om de juiste cijfers te krijgen, en zo de correctie verkeersmaatregelen te kunnen nemen.” De gemeente roept getuigen op om te melden wat ze gezien hebben.