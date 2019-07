'Wie niet luistert, moet zwembad verlaten'

De poppen gingen aan het dansen na een Facebookpost van iemand die zaterdag was gaan zwemmen.

'Vreemden in 'ons' eigen zwembad'

"Vorige zaterdag ben ik voor de eerste keer met vrienden naar het nieuwe zwembad Kortrijk Weide geweest, met grote verwachtingen. Er was een jong meisje van 11 jaar bij ons dat wou proberen baantjes te zwemmen in het binnenbad, dit werd echter onmogelijk gemaakt door een grote groep Frans-Arabische 'jongeren' die met groot geweld voor het meisje in het water sprongen waardoor zij niet meer doorkon. De 'jongeren' waren zeer grof, luid, geweldig en hadden geen enkel respect voor de andere bezoekers. Toen we de redders hierover aanspraken kregen we als antwoord: "We weten het maar wat wil je dat wij doen? Ze hebben reclame gemaakt voor het zwembad in Noord-Frankrijk en dit is het resultaat. En de politie zegt dat we het zelf moeten oplossen.'

'Wie niet luistert, moet het zwembad verlaten'

De manager van het zwembad op Kortrijk Weide Elewin Werbrouck reageert in het Nieuwsblad. Hij bevestigt het incident en hoopt dat het niet meer zal voorvallen. 'Maar indien er zich onveilige situaties voordoen, zal de redder de personen in kwestie waarschuwen. Wie niet luistert, wordt verzocht het bad te verlaten. Desnoods komt de politie ter plaatse.' Werbrouck voegt er ook aan toe dat er zaterdag een overrompeling was in het zwembad, met liefst 2.500 bezoekers. 'Maar we leren uit onze fouten', voegt hij er nog aan toe. 'En wij hebben trouwens geen reclame gemaakt in Noord-Frankrijk.'