Wie herkent deze kunstdief?

Het parket heeft camerabeelden vrijgegeven van de verdachte die vorig jaar het gouden kunstwerk van Arne Quinze stal in Knokke-Heist. In het opsporingprogramma Faroek gaat het gerecht op zoek naar tips die kunnen leiden naar de dader.

Het werk, dat meer dan anderhalf miljoen euro waard is, is nog altijd spoorloos.

Eind april vorig jaar pleegt de verdachte een ramkraak op een kunstgalerij in de Kustlaan in Knokke.. Op de beelden zien we hoe de man de ramkraak voorbereidt en drie keer op en af wandelt tussen de galerij en z’n wagen. Een eerste keer met het kunstwerk, een tweede maal met inbrekersmateriaal en dan nog een derde keer. De ramkraak duurt amper 4 minuten en daarna kan de man de politie afschudden in een grijze Ford Focus.

Wie tips heeft, kan bellen naar 0800/30.300.