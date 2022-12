Wie heeft Michel De Smul gezien?

Op zondag 4 december 2022 tussen 00.45 uur en 10.00 uur, verliet de 69-jarige Michel DE SMUL te voet zijn woning in Oostkamp. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Michel is 1m65 lang en normaal gebouwd. Hij is sterk kalend en draagt een ronde bruine bril.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een bruine broek, een blauwe jas, een bordeauxrode trui, een lichtblauw hemd en een blauwe pet.

Hebt u Michel DE SMUL gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.