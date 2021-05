Wie heeft knuffeldier van vermoorde Leander? "Ligt ons nauw aan het hart"

Wie kocht of heeft de knuffelbeer van de vermoorde Leander Quintyn uit Tielt? Zijn familie zoekt het troeteldier: het is een tastbare herinnering aan hun zoon en broer.

De knuffelbeer ging mee naar de Kringloopwinkel toen het huis van Leander Quintyn werd leeggehaald. "Zijn huisbaas vond het niet nodig om ons in te lichten terwijl hij heel goed wist dat deze beer ons heel nauw aan het hart ligt," schrijft zus Kim Quintyn op Facebook. "Onze broer krijgen we niet meer terug maar hopelijk zijn beer wel." (lees verder onder de foto)



De Kringloopwinkel haalde de knuffel op 3 mei op. Ze kijken nu zelf mee uit naar de leeuw, die wellicht al verkocht is, vermoedelijk in Roeselare, Tielt, Torhout of Izegem. De familie vraagt contact op te nemen als je hun dierbare herinnering onlangs hebt gekocht.

Zinloze dood

Leander Quintyn werd doodgestoken op straat in Tielt 's nachts, niet ver van waar hij woonde. Na een onderzoek dat eerst moeizaam op gang kwam, is een jongeman van 19 opgepakt. Hij kende Leander niet, het lijkt er dus op dat de jongeman een toevallig slachtoffer was. Over het motief van de moord is nog geen duidelijkheid.

