Wie heeft Christiaan Vandeginste (71) gezien?

Politie en parket zijn op zoek naar Christiaan Vandeginste. Hij verliet op vrijdag 14 april 2023 om 10u15 zijn woning in de Lekkerbeetstraat in Kortrijk met een grijze plooifiets. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Christiaan.

Christiaan is 1m60 lang, zeer slank gebouwd en heeft blauwe ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte muts, een grijze trui met rits, een halflange donkerblauwe jas met kap, een jeansbroek en grijze sneakers van het merk “Fila”.

Hebt u Christiaan Vandeginste of zijn fiets gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0 of u kan het bericht nalezen op www.politie.be.