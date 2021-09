Wie doodt bomen in Lo-Reninge? Gif in gaten in schors

In Lo-Reninge staan ze voor een raadsel. Sinds enkele maanden ziet een vijftiental bomen er wel heel triest uit. In juni zouden onbekenden gaten geboord hebben in de schors om er zo een gif in te spuiten. Door het gif sterven de blaadjes nu af. Met als resultaat: verdorde bomen.

De officiële herfst is dan wel nog niet begonnen, maar op de Brabanthoek in Lo-Reninge staan de bomen toch al in wintersferen. De takken van een vijftiental bomen verliezen hun bladeren, da's een groot contrast met de groene kruinen een beetje verderop.

Burgemeester Morlion: "Vakkundig geliquideerd"

Burgemeester van Lo-Reninge Lode Morlion is boos.

"U ziet dat de blaadjes van die bomen weg zijn. Die bomen zijn een maand of drie geleden vakkundig geliquideerd. Er is een gaatje geboord en hoogstwaarschijnlijk, volgens specialisten, is daar dan vloeistof, vergif in gegoten. Mensen zien het resultaat vandaag: ze zijn dood."

"Voor de streek is dat een ramp"

Zowel de burgemeester als de buurtbewoners begrijpen niet waarom iemand zoiets doet. In een boom hangt een bordje: "Wie heeft onze bomen vermoord!?"

"Het doet ook iets met de buurtbewoners en passanten," zegt burgemeester Morlion. "Het is een rustige weg, veel fietsers passeren, mensen genieten van de omgeving. Als je dan zulke zaken ziet, dat maakt de mensen ook opstandig, boos en heeft men dit resultaat. Wie heeft onze bomen vermoord? Ja, 't is correct geformuleerd."

Carlos Persoone woont in de buurt: "Ik vind dat heel spijtig. Da's niet kunnen dat men zo de natuur aanpakt. Ik weet niet hoe het gekomen is, maar voor de streek is dat natuurlijk een ramp."

Politie zoekt de dader(s)

Intussen is de politie een onderzoek gestart. De gemeente is ook van plan om in het najaar de dode bomen te verwijderen en nieuwe te planten.