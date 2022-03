Wie is 'De Stoete Ostendenoare'? Actiegroep bekladt al 20 jaar standbeelden Leopold II

Gisteren nog hadden ze het beeld beklad met rode verf. De actiegroep 'De Stoete Ostendenoare' vernielt standbeelden die te maken hebben met het regime van Leopold II in Kongo. Piet Wittewrongel noemt zichzelf de geestelijke vader: "Ik heb hen het idee gegeven, maar ik heb nooit aan de acties deelgenomen. Het zijn allemaal leeftijdsgenoten, oude anarchisten die nog proberen hun leven zinvol te maken en op hun manier te reageren tegen onrecht, in hun eigen stad natuurlijk."

"Geen gehoor bij de stad"

Hun eis dat Oostende de daden van Leopold II in de juiste historische context plaatst, blijft onbeantwoord zeggen ze. De burgemeester kent hun eisen, maar wil niet deelnemen aan een beeldenstorm. "Wij gaan het nodige doen om in de opvoeding en in de opleiding en in de discussies rond de figuur van Leopold II de zaken juist te schetsen. Wat zij vragen is vernielingen en straatnamen veranderen... daar zullen wij met het stadsbestuur nooit aan toegeven", zegt burgemeester Bart Tommelein.

De eerste acties van De Stoete Ostendenoare zijn al van 20 jaar geleden. Zo werd een bronzen hand van een Congolese slaaf afgezaagd. Maar er volgden nog tientallen andere acties. "Iedereen weet dat Leopold II Kongo heeft leeggeroofd. Dat hij slaven gebruikte, dat hij handen heeft afgehakt, of dat hij dat liet doen", zegt Wittewrongel.

Tot een dialoog met de stad kwam het volgens de actiegroep nooit. Nu dreigen ze ermee om het standbeeld van Leopold II neer te halen. Bij Wittewrongel zelf zijn er al vaker huiszoekingen geweest. Het gerecht voert ook nu weer onderzoek. Maar De Stoete Ostendoare gaat wel door met acties, zeggen ze.

