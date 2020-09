Wibrawinkels blijven dicht door staking

De werknemers bij WIBRA vragen garanties over werkzekerheid de komende tijd. Er is onduidelijkheid over een eventuele overname van de winkelketen, en het personeel krijgt geen garantie om de wettelijke verplichtingen na te komen bij nakende ontslagen, klinkt het.

Ervaren werknemers verliezen geld

Wibra is al even beschermd tegen zijn schuldeisers, curatoren zijn op zoek naar overnemers voor de keten, of minstens een deel van de winkels. De vakbonden zijn bang dat Wibra in ons land het faillissement zal aanvragen voor het deel dat niet wordt overgenomen. Een deel van die winkels is al weken niet meer beleverd. Daardoor wordt getroffen personeel uitbetaald met een maximumgrens. 'Oudere werknemers gaan daardoor veel geld verliezen," klinkt het. Onder meer de vestigingen in Brugge en Oostende blijven dicht.