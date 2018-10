Weverij Van Maele wordt vermoedelijk failliet verklaard

De kans is groot dat Weverij Van Maele in Tielt donderdag failliet zal worden verklaard. Daar werden maandagochtend alle werknemers en de bedrijfsleider door een deurwaarder uit de gebouwen ontzet.

"Ten laatste donderdag zou het faillissement worden aangevraagd. Hopelijk komt hiermee een einde aan de onduidelijkheid", zegt Rik Vanessche van het ACV.

Officieel is er nog geen beslissing gevallen, maar het ziet er naar uit dat de weverij failliet zal verklaard worden. "Dit had niet mogen gebeuren", reageert zaakvoerder Carl Holcomb. "Alles was klaar voor de verhuis."

Projectontwikkelaar Dumobil kocht een tijd terug de gebouwen van Van Maele over, maar gaf het bedrijf nog tot augustus 2018 de tijd om te verhuizen. "Er was echter te weinig tijd voor de Amerikaanse aandeelhouders om het nodige geld te verzamelen. Daardoor werd alles telkens uitgesteld." Dus ging Dumobil noodgedwongen over tot de ontzetting van de 27 werknemers. Ook de sloten werden veranderd. "Ik voel me verantwoordelijk voor dit uitzonderlijke bedrijf en zijn personeel. Het voelt als een mislukking, maar anderzijds ben ik alle werknemers erg dankbaar dat ze mee hebben gevochten voor het voortbestaan."

De vakbond hoopt nu dat er snel duidelijkheid komt. "Zo komt er eindelijk een einde aan de soap", zegt vakbondssecretaris Vanessche. "We zullen proberen zo veel mogelijk uit de brand te slepen voor de mensen, maar een kei kan je niet pellen."

De werknemers blijven tewerkgesteld tot het faillissement officieel wordt aangevraagd.