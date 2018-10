Weverij Van Maele vraagt faillissement aan

Maandag werden alle werknemers uit het gebouw ontzet door een deurwaarder. Het terrein was verkocht aan een projectontwikkelaar, en de Amerikaanse aandeelhouders slaagden er niet op tijd in om het nodige geld te verzamelen voor een verhuis.

Het zal er al langer aan te komen, maar nu is het officieel: de Tieltse weverij Van Maele Weavers vraagt het faillissement aan. Het bedrijf, dat hoogwaardige kleinschalige producties weeft met onder andere gouddraad, zit al enkele jaren in slechte papieren. Drie jaar geleden slaagde zaakvoerder Carl Holcomb erin om Amerikaanse aandeelhouders aan te trekken, maar de beloofde investeringen bleven uit.

Soap

"Dit had niet mogen gebeuren", aldus Holcomb. "Maar ondanks het uitstel was er toch nog te weinig tijd voor de Amerikanen om het nodige geld te verzamelen voor de verhuizing." Dus ging projectontwikkelaar Dumobil noodgedwongen over tot de ontzetting van de 27 werknemers. De nieuwe eigenaar wil de grond verkavelen. "Het voelt als een mislukking, Van Maele is een uitzonderlijk bedrijf met een uitzonderlijke productie. Deze firma had een stukje erfgoed kunnen worden. Maar ik ben de mensen dankbaar die mee hebben gevochten voor het bedrijf. En ergens is het misschien een verlossing, de beslissing is nu eindelijk gevallen."

Rik Vanessche van het ACV hoopt dat er hiermee een einde aan de soap komt. "Hier werken mensen met heel veel anciënniteit. Voor sommige is dit nog altijd hun eerste werkgever. Dit is een menselijk drama." De textielsector heeft het zwaar te verduren. Eerder raakte al bekend dat er 230 jobs op de helling staan bij verschillende bedrijven in West-Vlaanderen, onder andere bij Escolys en Vanden Berghe. De Brexit zou mee aan de oorzaak liggen van de moeilijkheden.