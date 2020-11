Achter het stuur van het voertuig zat de eigenaar, brandweerman Bernard Langedock van hulpverleningszone Fluvia. Hij is een echte ancien in het vak en brengt de brandweerwagen uit 1963 naar het brandweermuseum in Ravels. De ladder is nog van hout en het contrast met de andere, modernere wagens op de E17 kon niet groter zijn.