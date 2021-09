Wevelgemse 'Nazibunker' blijkt Belgisch hoofdkwartier passieve luchtbescherming

In Wevelgem opent dit weekend een tentoonstelling over het ware verhaal van de oorlogsschuilkelders.

Aanleiding is een ondergrondse commandopost die twee jaar geleden is gevonden onder de technische dienst van de gemeente. Oorspronkelijk leek het om een nazihospitaal te gaan. Maar als historici graven tot op het bot, blijkt dat de bunker het hoofdkwartier was van de lokale passieve luchtbescherming. Belgisch dus, en niet Duits. Jan Vancoillie, historicus: "De passieve luchtbescherming was de vereniging die burgers moest beschermen tegen luchtbombardementen, eventueel ook gifgassen."

Dat de schuilkelder in Wevelgem ligt, is op zich geen verrassing. Want het Wevelgemse vliegveld speelde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. In de gemeente zijn er trouwens nog 13 andere schuilplaatsen gevonden uit die tijd, waarvan er nog drie overblijven.

Om de vondst en de oorlog in de kijker te zetten, opent het bestuur en de heemkundige kring nu een expositie in de bibliotheek. Want daar is heel wat belangstelling voor. "Sommige mensen zijn misschien zelf ooit als kind in een schuilkelder geweest in die oorlogsperiode, en zij kunnen ons vertellen hoe dat echt was. Zoveel jaren later kunnen wij ons daar op deze manier nu ook een beeld van vormen", zegt Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem.

Vanaf vrijdag is de tentoonstelling open voor het publiek. Het perfecte moment met Open Monumentendag op zondag.