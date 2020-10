Wevelgemse aangehouden voor twee brandstichtingen

Een vrouw van 28 uit Wevelgem is aangehouden voor brandstichting in het appartementsgebouw waar ze woont.

De brand was gisterochtend, in een appartement op de eerste verdieping van het gebouw op het Wallaysplein. Het appartement is onbewoonbaar, andere bewoners van het gebouw moesten een tijdlang uit hun flat.

Eerdere feiten

Maar nu blijkt de brand dus aangestoken. De vrouw die in het uitgebrande appartement woont, een vrouw van 28, wordt verdacht van de brand. De onderzoeksrechter besliste om haar aan te houden. Voor deze brandstichting, maar ook voor gelijkaardige feiten afgelopen zomer. Toen zou ze brand hebben gesticht om haar ex-partner te belagen.