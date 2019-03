Wevelgemnaren kunnen plannen nieuw zwembad inkijken

De bouwvergunning van het nieuwe zwembad is ingediend en het openbaar onderzoek loopt tot 11 maart. Als alles goed verloopt, kan met de bouw gestart worden in juni. Het zwembad komt op de site van het sportcentrum, op het voetbalterrein aan de kant van de Moorselestraat. Het gebouw zal uit twee verdiepingen bestaan. Op de gelijkvloerse verdiepingen komen drie baden, waarvan het grootste 25 meter lang is en zes banen telt. Daarnaast is er een instructiebad, en een peuter – en recreatiebad met glijbaan. Op de bovenste verdieping komen er twee leslokalen en een cafetaria.

Tijdens de infomarkt kunnen de buurtbewoners en eigenlijk alle Wevelgemnaren de plannen inkijken en vragen stellen.

