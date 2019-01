Wevelgemnaar krijgt vier jaar cel voor moordpoging

Een 36-jarige man is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot vier jaar celstraf voor poging tot moord. Bij een discussie op café stak hij de barman in de buik met een groot keukenmes.

Het slachtoffer, barman in café de Klokke in Moorsele, kreeg het op 20 juli aan de stok met een klant. Hij zou ongepaste berichten hebben gestuurd naar twee vriendinnen. De barman zei dat hij hem op zijn gezicht zou slaan, maar volgens enkele getuigen bleef de beklaagde ijzig kalm. Hij dronk zijn glas leeg, zei tegen de cafébazin "Nu is het aan mij" en ging naar buiten. Hij keerde terug met een groot keukenmes en plantte het wapen recht in de buik van het slachtoffer.

Voor die feiten werd hij maandag veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. "Gezien de ernst van de feiten meent de rechtbank dat een strenge straf aangewezen is", zo vertelde de Kortrijkse strafrechter. De beklaagde beweerde tijdens het proces dat hij slechts een kleine verwonding wou aanbrengen, maar daar hechtte de rechter weinig geloof aan. De Wevelgemnaar stak het slachtoffer met een mes van dertig centimeter recht in zijn buik, en hij had volgens de rechter wel degelijk de intentie om te doden.

De dader is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Eerder kreeg hij ook al een celstraf van drie jaar nadat hij de woning van zijn moeder en stiefvader in brand had gestoken.

