Wevelgem steekt de kerstverlichting vroeger aan: "Sinterklaas zal dat niet erg vinden"

Normaal wacht Wevelgem netjes tot na de passage van Sinterklaas op 6 december, maar oppositieraadslid Joachim Naert vroeg zich af of dat niet eerder kon. "Haal de kerstversiering voor één keer vroeger uit de kast en breng licht in deze duistere periode, Sinterklaas zal het voor één keer niet erg vinden", zei hij. "Licht is een teken van verbondenheid en hoop, dat we sterk nodig hebben in deze gitzwarte periode. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor elkaar."

Zijn oproep kreeg gehoor van de meerderheid. Het gemeentebestuur belooft om de kerstverlichting zo snel mogelijk aan te leggen. Momenteel zijn de diensten nog bezig met het aanbrengen van de verlichting.