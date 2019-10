Wevelgem plaatst rolstoelen op begraafplaats

De gemeente Wevelgem heeft in drie rolstoelen geïnvesteerd zodat ook minder mobiele mensen zich zonder problemen kunnen verplaatsen op de parkbegraafplaats.

De drie rolstoelen en de overkapping ervan kosten ruim 7.000 euro. De rolwagens staan aan de ingang van de parkbegraafplaats. De gemeente kiest bewust eerst voor dit kerkhof omdat het de meeste uitgebreide begraafplaats in Wevelgem is. Na een evaluatie zal de gemeente beslissen of er ook op andere kerkhoven rolwagens moeten komen.

Burgemeester Jan Seynhaeve: “We kregen geregeld de vraag van mensen om met de auto op de begraafplaats te mogen rijden omdat dit domein vrij uitgestrekt is. Vandaar de keuze. Zo vermijden we dat er auto’s oprijden en geven we minder mobiele mensen toch de kans om tot aan het graf van hun dierbare te stappen.”