Wevelgem: Hinder E403 door ongeval met 3 vrachtwagens

Op de E403 in Wevelgem is een ongeval gebeurd met drie vrachtwagens. In de richting van Brugge verloopt het verkeer moeizaam. Twee mensen zijn lichtgewond.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de volledige rijweg versperd en kan het verkeer over de vluchtstrook. Het verkeer vanuit Doornik wordt wel aangeraden om de E403 op het knooppunt in Aalbeke te verlaten en de route C te volgen tot het knooppunt Moorsele waar de snelweg weer kan worden opgereden (zie kaartje).