Wetsdokter: Sofie heeft zich verweerd en was dus bij bewustzijn

De toestand van Sofie Muylle was nog behandelbaar op het moment dat Alexandru C. haar filmde. Dat heeft de wetsdokter vanmorgen verklaard op dag drie van het assisenproces over de moord op de jonge vrouw.

Nog volgens de wetsdokter bewijzen sommige letsels er op dat Sofie Muylle zich nog moet verweerd hebben tijdens de aanranding. De kans is groot dat ze die bewust ervaren heeft, zegt hij. Waar Alexandru C beweert dat ze bewusteloos was. Uiteindelijk hebben de wetsdokters samen beslist dat de meest waarschijnlijke doodsoorzaak onderkoeling was.

Op het assisenproces is ook de vriend van Sofie Muylle aan het woord gekomen. Ze waren samen iets gaan drinken in de pianobar in Knokke-Heist. Sofie ging even naar buiten om een sigaretje te roken maar is nooit meer teruggekomen. Haar vriend heeft haar dan gezocht in de omgeving van het casino en de dijk maar is niet op het strand geweest. Luc Arnou, advocaat van de vriend: "Aanvankelijk richtte het onderzoek zich op de vriend, die als verdachte beschouwd wordt. Hij kan zich maar moeilijk het juiste tijdsverloop van die avond herinneren. Zowel hij als Sofie hadden gedronken en drugs gebruikt. Maar vandaag heeft hij het nog altijd heel moeilijk met wat er gebeurd is."

Alcohol en drugs

Sofie Muylle zou in de nacht van de feiten wijn, cava en whisky gedronken hebben. Mogelijk dronk ze bij aankomst in Knokke ook nog whisky-cola in de Pianobar. Op het moment van haar overlijden had ze uren later nog 1,04 promille alcohol in haar bloed. "Als we dan terugrekenen komen we met een afbraak van 0,15 promille per uur aan 1,87 promille", aldus toxicoloog Christophe Stove. "Dat matcht eigenlijk ook bij de verklaarde hoeveelheid van 7,5 consumpties, als we rekening houden met het lichaamsgewicht." Als ze kort na de videofragmenten overleden zou zijn, gaan de toxicologen uit van 1,57 promille. Volgens de getuige is het duidelijk dat de alcohol op zich nooit de dood van het slachtoffer kan veroorzaakt hebben. "De aanwezigheid van alcohol zal wel een bevordering geweest zijn van onderkoeling, omwille van het feit dat alcohol een zeker bloedvatverwijdend effect heeft."

In het bloed van Sofie Muylle werd het actieve bestanddeel van rilatine ontdekt. In haar urine werden dan weer sporen van eerder gebruik van amfetamine gevonden. Haarstalen wezen uit dat het slachtoffer al langer amfetamine, cocaïne en antidepressiva gebruikte. In de maanden voor de feiten zou ze ook xtc gebruikt hebben. Die factoren hebben volgens de toxicologen echter geen invloed op de interpretatie van de alcoholconcentratie in het bloed.

Pervert

De beschuldigde wordt intussen door de gerechtspsychiaters als een pervert omschreven. Volgens dokter Paul Lodewyck maakte Alexandru C. (27) beelden van zijn slachtoffer om er later nog van te genieten. De Roemeen werd ook een groot gevaar voor de maatschappij genoemd. De gerechtspsychiater stelden bij de beschuldigde geen geestesstoornis vast. Ook van een psychiatrische voorgeschiedenis of problemen in zijn jeugd is geen sprake.

Aan het onderzoek van de deskundigen werkte hij in principe goed mee. "We merken wel dat hij net zoals bij de wedersamenstelling waakzaam en alert is. Wanneer de vragen te kritisch worden, begint hij wat ongeruster te worden, naar beneden te kijken en niet te antwoorden", aldus dokter Philippe Van Peteghem. "Het seksuele perverte houdt in dat er een opwinding bereikt wordt wanneer anderen gestoord worden in hun lichamelijke, psychische en seksuele integriteit."

Het filmen van het slachtoffer was volgens dokter Paul Lodewyck dus niet om zichzelf later vrij te pleiten. "Ik zie die beelden in het kader van zijn seksuele perversie. Hij heeft dat gedaan om er nadien op te kicken. Het is een pure vorm van seksueel sadisme, het zien lijden van het slachtoffer."

