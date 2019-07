Wetenschappers meten onderwatergeluid in Noordzee

De bedoeling is om op die manier een beter beeld te krijgen van de gevolgen van continue omgevingsgeluid op de dieren in zee. Geluiden zijn ook in de zeeën en in oceanen alomtegenwoordig. Die geluiden kunnen zowel van natuurlijke oorsprong (golven, weer, dieren) als het gevolg van menselijke activiteiten zijn (scheepvaart, bouw). Maar er is nog maar weinig bekend over de effecten van die onderwatergeluiden op de dieren in zee. Daarom zijn er de afgelopen jaren al monitoringsystemen opgezet naar kort, impulsachtig geluid, zoals het plaatsen van funderingspalen voor offshore windturbines of de vernietiging van munitie.

Eind mei werd in het Belgische deel van de Noordzee een opnamestation geïnstalleerd, om ook een beter beeld te krijgen van continue omgevingsgeluiden en de negatieve effecten ervan eventueel te kunnen verminderen.