Westwing Tower heeft met 57 meter hoogste punt bereikt

Westwing Tower in Roeselare heeft met 57 meter zijn hoogste punt bereikt. De kantoortoren is daarmee het hoogste gebouw van de streek.

Het einde van de open ruwbouwfase werd naar goede traditie gevierd met de plaatsing van een meiboom op de hoogste verdieping.

Met de plaatsing van die meiboom heeft de nieuwe kantoortoren van Westwing Park – vroeger Accent Business Park – meteen ook zijn hoogste punt bereikt. Verspreid over 13 verdiepen komen hier 39 commerciële ruimtes. En ondanks de shift naar thuiswerk is maar liefst 75% al verkocht. Alles moet wind- en waterdicht zijn tegen eind dit jaar. In de herfst van 2023 opent de kantoortoren officieel de deuren. (lees verder onder de foto)

Joris Claeys, Westwing Park: “De periode waarin de ruwbouw gerealiseerd is, was niet evident. Ik denk dat iedereen op de hoogte is van de prijsstijgingen, logistieke problemen en dergelijke. Maar we zitten vandaag nog altijd op schema, ik ben heel tevreden.”