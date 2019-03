Westvleteren wil biersmokkelaars stoppen

De abdij van Westvleteren denkt na over een nieuw bestelsysteem. Zo wil het biersmokkelaars stoppen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat een Nederlandse supermarktketen de trappist van Westvleteren buiten medeweten van de abdij verkocht. De paters schieten nu in actie. Ze zijn niet op een schadevergoeding uit, maar eisen wel excuses en de belofte om ermee te stoppen. Hun advocaat verstuurde het afgelopen jaar al verschillende brieven naar overtreders. Dit zijn dan zowel webshops als fysieke winkels die de trappist aanbieden. De abdij wil met een nieuw bestelsysteem het volledige zwarte circuit oprollen.

Exclusiviteit

De abdij wil met deze maatregelen hun exclusiviteit terugwinnen. Nu is het product gemakkelijk te kopen, maar vroeger moest je al veel moeite doen om een trappist in handen te krijgen. Je moest meermaals naar de abdij bellen. Vaak raakte je niet verder dan de bezettoon. Hetzelfde telefoonnummer mag slechts één keer om de 60 dagen een bestelling plaatsen. Ook eenzelfde nummerplaat wordt een keer per 60 dagen binnen gelaten.