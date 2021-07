Westvlees en Staden leggen nieuwe verbindingsweg aan

In Westrozebeke is er een oplossing in de maak voor de problematiek van het zwaar verkeer, vooral van het vleesverwerkend bedrijf Westvlees.

Het bedrijf en de gemeente Staden slaan de handen in elkaar voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Tegen 2024 moet die klaar zijn. Kostprijs: meer dan anderhalf miljoen euro.

De nieuwe weg van ruim een km verbindt de Pereboomstraat en de Ommegangwest. De gronden zijn deels eigendom van Westvlees. De Pereboomstraat die het bedrijf nu al gebruikt, wordt heraangelegd. Het verkeer zal er in twee richtingen door kunnen. Op vandaag moeten de vrachtwagens een grote omweg maken via Poelkapelle, want in het centrum geldt een tonnagebeperking. Ook bij het uitrijden is de situatie niet ideaal.