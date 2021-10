Westtoer verwacht bijna half miljoen toeristen aan de kust

Dat blijkt uit een raming van provinciebedrijf Westtoer. Het aantal verwachte dagtoeristen ligt lager dan de gemiddelde 600.000 dagjestoeristen in de herfstvakantie voor de coronacrisis.

Kusthotels noteren vooral voor het eerste, verlengde weekend van de vakantie veel online boekingen. Dat aantal ligt ongeveer op 75 procent. Voorlopig is die bezetting iets lager dan de afgelopen weekends in september. De verhuurkantoren van vakantiewoningen noteren in vergelijking met vorig jaar een status quo of lichte daling van het aantal boekingen.

In verschillende kustgemeenten zijn ook halloweenactiviteiten gepland. In Koksijde en Blankenberge vindt zo een halloweenstoet plaats op respectievelijk 30 en 31 oktober. Verder loopt ook nog de Triënnale Beaufort 21

Westtoer roept bezoekers op om ook aan zee de coronamaatregelen strikt na te leven.