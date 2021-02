Westtoer raadt aan druktebarometer kust te raadplegen komend weekend

Komend weekend wordt mooi weer voorspeld, waardoor er heel wat volk wordt verwacht aan zee.

Komend weekend drukte verwacht

Afgelopen weekend moest het gemeentebestuur van Knokke-Heist al oproepen om niet meer af te zakken naar de kustgemeente omdat het er te druk was. Ook komend weekend wordt opnieuw verwacht dat heel wat mensen zullen afzakken naar de kust. Voor dat weekend wordt dan ook beter weer voorspeld. Daarom raadt Westtoer bezoekers aan zee om zeker de druktebarometer te raadplegen. Daarop is te zien hoe druk het is in elke kustgemeente aan de hand van een kleurencode. Wanneer het ergens te druk is, wordt aangeraden om een rustigere plaats aan zee te kiezen. "Spreiding in tijd en ruimte geldt eveneens voor de krokusvakantie. Mensen moeten zich veilig voelen. Onze gezondheid is een topprioriteit", zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. Verder raden Westtoer en de kustgemeenten ook aan om op voorhand goed te bekijken wat de geldende coronamaatregelen zijn in de kustgemeenten. Zo is op de dijk gedurende de volledige vakantie het dragen van een mondmasker verplicht.