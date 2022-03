Westtoer pakt uit met adembenemende trips aan de kust: "Een app koppelt jou aan de perfecte uitstap"

"Ik vind dat er geen enkel gebied is dat zoveel dynamiek heeft en constant verandert als de kust. De kust is de grens tussen land en zee", zegt natuurfotograaf Misjel Decleer. Natuurfotograaf Misjel Decleer is afkomstig uit Oostende en woont in Brugge. Hij is de perfecte ambassadeur voor de nieuwe campagne van Westtoer 'Adembenemende plekken'.

Soort van Tinder

Op de website bundelen ze de foto's in adembenemende trips, onderverdeeld in verschillende thema's. "We delen de bezoeker ook in volgens profielen. We werken volgens thema. Iemand voelt zich bijvoorbeeld meer aangesproken door het nostalgische aan de kust, of je wil meer actie. Dan kiest je per thema of profiel en dan kom je op een aantal tips voor trips aan de kust", legt voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu uit.

Opvallend ook, er is ook een kustswiper, een variatie op de dating app Tinder. Je geeft aan aan welke plekken in de smaak vallen en op basis daarvan krijg je een kant en klare trip. Er is ook een nieuwe handige gids, waarin de fotografen ook tips geven.