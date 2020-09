Westtoer geeft gratis fiets- en wandelkaarten weg

Met de actie wil Westtoer de West-Vlamingen bedanken om tijdens de afgelopen maanden zo massaal op verkenning te gaan in de eigen streek. Nooit eerder telde de provincie zo veel recreatieve wandelaars en fietsers op de netwerken.

“Deze zomer fietsten meer dan 2 miljoen recreanten op ons fietsnetwerk, een stijging van maar liefst 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Daar zaten uiteraard heel wat mensen uit de eigen streek bij. Daarom willen we de West-Vlaming bedanken en tegelijk inspireren om de trend van staycation verder te zetten”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Langs onontdekte plekken

Wie één van de 5.000 routekaarten aanvraagt, kan enkel de voorkeur voor wandelen of fietsen doorgeven. Je krijgt vervolgens een willekeurige fiets- of wandelroute in de bus. Op deze manier wil Westtoer recreanten laten kennismaken met voor hen nog onbekende plekjes in het Brugse Ommeland, de Leiestreek, de Westhoek of langs de Kust.

De 5.000 gratis kaarten zijn beschikbaar vanaf vandaag. Geïnteresseerden kunnen hun exemplaar online aanvragen via www.ikzomerwestvlaams.be/verras-me. De actie loopt zolang de voorraad strekt.