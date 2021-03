Westtoer en Westhoek doen "grote goesting" krijgen

Onder de noemer 'De Grote Goesting' staan streekproducten en culinaire belevingen een jaar lang centraal. Westtoer plant ook een tv-campagne met bijhorend magazine over het themajaar. Het themajaar 'De Grote Goesting' gaat van start in mei en loopt door tot en met 2022. Daarbij zullen onder meer 'diners insolites' georganiseerd worden in de Westhoek. "Locaties zoals een chalet met zicht op de wijnvelden, een belevingsboerderij of een bassin van een leeg zwembad zorgen voor unieke ervaringen", klinkt het. Verder staan ook bier- en wijnbelevingen, culinaire wandelingen en picknicks op unieke locaties op de agenda. Aan de activiteitenkalender van De Grote Goesting wordt momenteel nog gewerkt.

Grote campagne

Westtoer plant een campagne op nationale televisie, online, op social media en geeft een magazine uit over het themajaar. Activiteiten in het kader van themajaar De Grote Goesting blijven afhankelijk van de coronamaatregelen. Verder opent deze zomer het nieuwe wandelnetwerk 'De Blankaart' aan de IJzer. Eind maart wordt de fietsroute 'Frontroute 14-18' voorgesteld. De route loopt van Nieuwpoort tot Mesen en is een lange afstandsfietsroute binnen een Vlaams fietsproject. Van 3 juli tot 5 september gaat de 40ste editie van Kunstenfestival Watou door. Daarbij kunnen bezoekers ook een ruimer fietstraject volgen. De toeristische kaarten over de Westhoek zijn vanaf de paasvakantie te verkrijgen bij de diensten voor toerisme.