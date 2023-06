Westtoer en Poperinge pakken uit met vernieuwde wandelroute

De westhoekstad wil gezelligheid, gastvrijheid en gemoedelijkheid uitstralen. Daarom zet Poperinge haar bezienswaardigheden, streekproducten, authentieke volkscafés, gastronomische verwennerijen en de couleur locale die de grensstreek typeert ook tijdens de vernieuwde wandeling in de kijker. De wandelaars maken zo ook kennis met de grote verhalen van de hoppestad.

Laken, hop en rustplaats

Poperinge speelde tijdens de middeleeuwen een belangrijke rol in de bloeiende lakennijverheid. De goed verdienende handelaars brachten genoeg geld binnen om meteen drie imposante gotische kerken te bouwen, die nog steeds de skyline domineren. Later werd hop hét exportproduct. Poperinge was één van de belangrijkste centra van de hopteelt. De biermuur in het Hopmuseum toont de collectie bieren gemaakt met Belgische hop. Verschillende herenhuizen en vroegere hopmagazijnen herinneren aan deze bloeiperiode. Tijdens WO I lag POP, zoals Poperinge werd genoemd door de Britse soldaten, op veilige afstand van het front. De soldaten kwamen er even op adem.

Gegraveerde klinknagels

De stadswandelroute is uitgebreid van 2,3 naar 5,5 km en passeert nu ook aan ’t Oud Kerkhof, de Quintenswandeling, de Vroonhofsite en het Burgraaf Frimoutpark. De stadswandelroute werd bewegwijzerd met zo’n 178 metalen klinknagels in de grond. Daarop staat het silhouet van een hoppebel gegraveerd. Tijdens de wandeling kom je zo'n tiental witte infotafels tegen die wandelaars van extra informatie over de stad voorzien.