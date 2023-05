"Westhoekwolf" gesignaleerd in Wingene en Ruiselede

Het lijkt er sterk op dat " de westhoekwolf" onze provincie aan het verlaten is. Meldpunt welkomwolf.be kreeg gisteren en vandaag meldingen binnen dat de wolf gespot werd in Wingene en Ruiselede, maar ook al in Aalter.

Bosrijk gebied

De wolf komt nu wel terecht in meer bosrijk gebied, waar er ook wat meer wild leeft, zoals herten. Jan Loos, van het meldpunt welkomwolf, laat nog in het midden of de wolf in de bossen van Bulskampveld zal blijven hangen, dan wel dat hij mogelijk doortrekt richting Drongengoedbos. Daar leeft een groep damherten, in de buurt van Ursel.

Dode koe

In Aalter is intussen een dode koe aangetroffen. Er is DNA verzameld om te kijken of het dier een slachtoffer is van de wolf. Maar dat is nog onduidelijk want er was nauwelijks van gegeten. De doodsoorzaak kan dus ook een andere zijn, waarna aaseters van het kadaver gegeten hebben.