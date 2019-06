Westhoek ziet 17 windmolens niet zitten

De mogelijke komst van 17 windmolens in De Moeren in de Westhoek zorgt voor beroering. Dat bleek op de infovergadering gisteravond.

17 windmolens in landschappelijk waardevol gebied, elk 200 meter hoog. Dat zien maar weinig mensen van De Moeren zitten. Het “Windpark E40 Bewester” zou zowat de hele westkust en het hinterland rond Veurne bestrijken.

"Hoort thuis op zee"

“Wij vinden –op het eerste gezicht, dat kan nog veranderen- dat het een windpark is dat op zee thuishoort, niet op land,” zegt Jozef Leen van de werkgroep Windmolens Veurne. “Dat zal een heel grote impact hebben op een natuurgebied, wat De Moeren toch is.” (lees verder onder de foto)

“Er zijn al verschillende pogingen geweest om hier windmolens te zetten in de streek,” zegt Jef Germonpré. “De reden waarom het niet doorging was de luchthaven in Koksijde. Maar nu de verhuizing praktisch zeker is naar Oostende, komt dat aanbod hier opnieuw ter sprake in de streek. Dat maakt dat de mensen nu ineens wakker schieten.”