Westhoek zet in op toerisme met ‘De Grote Goesting’

Toerisme Westhoek (Westtoer) presenteert ook in 2022 ‘De Grote Goesting’. Opnieuw staan streeklekkernijen en bijzondere ervaringen centraal.

Een groot aanbod belevingen

Het themajaar ‘De Grote Goesting’ biedt een groot aanbod activiteiten in de Westhoek. Wijnbouwers organiseren bijvoorbeeld wijndegustaties en etentjes tussen de wijnranken. Ook kunnen toeristen een sommelier of kok aan huis boeken tijdens hun verblijf in de Westhoek.

De ‘Diners insolites’ zijn een ander hoogtepunt van dit themajaar. Hierbij kan gedineerd worden op bijzondere locaties, bijvoorbeeld op een belevingsboerderij met lammetjes aan de oevers van Zillebekevijver.

Op 11 tot 12 juni vindt het event ‘Tournée trappiste’ plaats in Oostvleteren, waarop 11 trappisten-brouwerijen van over heel de wereld aanwezig zullen zijn. Hier kan je deelnemen aan activiteiten zoals bierdegustaties en bierfietsroutes.

Daarnaast is er een nieuw fiets- en wandelaanbod. Het nieuwe wandelnetwerk ‘De Blankaart’ wordt net na de zomer geopend. Dit traject loopt door een natuurgebied rijk aan vogels en de frontzone van WOI.

Toerisme Westhoek hoopvol voor 2022

“De verhaallijn ‘De Grote Goesting’ is voor potentiële bezoekers uit Vlaanderen en Nederland een meer dan goede reden om de Westhoek te bezoeken.” Dat zegt Maaike Cafmeyer, ambassadrice van het themajaar. Ook zijn vanaf nu zijn de reisvoorwaarden voor derde landen versoepeld in België, dus ook voor het Verenigd Koninkrijk.

De Westhoek is helemaal klaar om de Britse toeristen opnieuw te ontvangen. Surf naar www.toerismewesthoek.be voor meer informatie.